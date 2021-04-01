Астролог Тамара Глоба назвала знаки Зодиака, которым в апреле улыбнется удача
По словам специалиста, среди счастливчиков окажутся три представителя Зодиакального круга, передает EG.
Дева
Рожденных под этим созвездием Глоба пророчит начало лучшей жизни. У вас появится множество возможностей, которые повлияют на будущее. Астролог советует не затягивать с выбором, поскольку вы можете остаться ни с чем. Неудачи наконец-то оставят Дев в покое и жизнь заиграет новыми красками.
Стрелец
Настоящего счастья ждет представителей этого знака Зодиака в апреле. Фортуна будет благосклонна к вам во всех жизненных сферах. У Стрельцов улучшиться самочувствие (как физическое, так и моральное), а на работе ожидается прорыв, который принесет вам дополнительную прибыль.
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Рак
В апреле закончиться «черная полоса» и у Раков. Рожденные под этим созвездием в последние дни переживали не лучшее время, но второй весенний месяц все расставит по местам. Ваши проблемы и неурядицы решатся в ближайшие дни. По словам астролога, вы сможете восстановить душевное равновесие и наладить ситуацию в семье. Также апрель станет идеальным периодом, чтобы заняться собой.
Напомним, что три знака Зодиака внезапно обнищают в 2021 году.
Как сообщала Politeka, три знака Зодиака ждут счастливые перемены в 2021 году.
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