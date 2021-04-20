Стало відомо, чи введуть тотальний локдаун в Україні на Великодні та травневі свята

Про це головний український санлікар Віктор Ляшко розповів в ефірі "Сніданку з 1+1".

За словами Ляшка, поки що на травневі свята Введення локдауну не планується.

Заступник голови МОЗ зазначив, що зараз йдуть переговори з представниками Церков для того, щоб святкування Великодня зробити максимально безпечним цього року.

"У нас спостерігається стабілізація захворюваності. Травневі та великодні свята-масова міграція людей, будуть святкування в храмах. Ключове питання - як достукатися до всіх, що ми перебуваємо в епідемії коронавірусу і дотримання карантинних норм необхідно. Можливо, варто зробити менше святкових літургій, літнім людям і тим, у кого є хронічні захворювання, ми рекомендуємо не входити всередину храму. І, якщо є можливість, нехай хтось один з домогосподарства піде святити паску. Локдаун в даний момент не планується на травневі " - заявив Ляшко.

Нагадаємо, раніше глава МОЗ Максим Степано заявив, що на Великдень в Україні діятиме особливий режим.

"Нам важливо, щоб виконувалися ті обмеження, які є. Звичайно, буде особливий режим. Ми будемо просити, звертатися до громадян, щоб вже почали робити, обмежували контакти по можливості, великі скупчення людей", - підкреслив Степанов.

Також, за його словами, зростання захворюваності коронавірусом після свят зросте.

"Ми очікуємо після Великодня, за 3-4 тижні зростання кількості хворих. Низка свят, які починаються з 1 травня і тривають до 10 травня, супроводжується мобільністю населення. Все це буде додавати кількість хворих", - сказав Степанов.

Зазначимо, станом на ранок 20 квітня, за минулу добу коронавірус в Україні виявили у 8940 осіб, зафіксовано 367 летальних випадків, 12 075 пацієнтів одужали.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 1 961 956 осіб, з них 1 499 752 одужали, летальних випадків зафіксовано 40 367.

Нагадаємо, Великдень 2021 відзначатиметься по-новому через карантин: які обмеження чекають на українців.

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