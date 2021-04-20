Стало известно, введут ли тотальный локдаун в Украине на пасхальные и майские праздники

Об этом главный украинский санврач Виктор Ляшко рассказал в эфире "Сніданку з 1+1".

По словам Ляшко, пока что на майские праздники введение локдауна не планируется.

Замглавы Минздрава отметил, что сейчас идут переговоры с представителями церквей для того, чтобы празднование Пасхи сделать максимально безопасным в этом году.

"У нас наблюдается стабилизация заболеваемости. Майские и пасхальные праздники - массовая миграция людей, будут празднования в храмах. Ключевой вопрос - как достучаться до всех, что мы пребываем в эпидемии коронавируса и соблюдение карантинных норм необходимо. Возможно, стоит сделать меньше праздничных литургий, пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания, мы рекомендуем не входить внутрь храма. И, если есть возможность, пусть кто-то один из домохозяйства пойдет святить паску. Локдаун в данный момент не планируется на майские" - заявил Ляшко.

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степано взаявил, что на Пасху в Украине будет действовать особый режим.

«Нам важно, чтобы выполнялись те ограничения, которые есть. Конечно, будет особый режим. Мы будем просить, обращаться к гражданам, чтобы уже начали делать, ограничивали контакты по возможности, большие скопления людей», - подчеркнул Степанов.

Также, по его словам, рост заболеваемости коронавирусом после праздников возрастет.

"Мы ожидаем после Пасхи, за 3-4 недели рост количества больных. Череда праздников, которые начинаются с 1 мая и продолжаются до 10 мая, сопровождается мобильностью населения. Все это будет добавлять количество заболевших", - сказал Степанов.

Отметим, по состоянию на утро 20 апреля, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 8940 человек, зафиксировано 367 летальных случаев, 12 075 пациентов выздоровели.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 961 956 человек, из них 1 499 752 выздоровели, летальных исходов зафиксировано 40 367.

Напомним, Пасха 2021 будет отмечаться по-новому из-за карантина: какие ограничения ждут украинцев.

Как сообщала Politeka, Ляшко припугнул жителей городов-миллионников, срочное заявление: "Ситуация критическая".

Также Politeka писала, что Шмыгаль сделал заявление относительно локдауна по всей Украине.