Служба безпеки України веде активну роботу з попередження сепаратистських настроїв

Ескалація збройного протистояння і нарощування агресивної риторики РФ ведуть до того, що СБУ використовує відповідні заходи протидії. Про це заявив прес-секретар СБУ Артем Дехтяренко в коментарі Укрінформу.

Як він зазначив, зараз співробітники спецслужб переведені в режим підвищеної боєготовності у всіх регіонах країни, борючись з наслідками, а також діючи на випередження. СБУ перевіряє та аналізує інформацію, яка може говорити про небезпеку суверенітету України.

На цей час вже посилені роботи контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльностей, а в більшості регіонів проводяться масштабні антитерористичні навчання.

Що стосується можливих провокацій на травневі свята на мітингах і на зборах, то країна-агресор зараз проводить інформаційні спецоперації, розвівши паніку серед населення України й цілком може провокувати акції протесту і заворушення.

Дехтяренко зазначив, що спецслужби протидіють роботі ворога не тільки в конкретні дати, а й системно. За словами прес-секретаря СБУ, будь-яка ситуація, пов'язана зі злочинами проти основ національної безпеки України вважається важкою, тому до будь-яких спроб розхитати ситуацію або влаштувати провокації співробітники спецслужб ставляться з особливою увагою.

Нагадаємо, що військових з важкою технікою стягнули на кордон в одній області, відео

А ще Politeka писала, що в однією з українських областей запроваджують особливий режим: "перевірятимуть документи та оглядатимуть речі"

Також Politeka повідомляла, що СБУ нагрянула до антиукраїнських агітаторів, кадри