Служба безопасности Украины ведет активную работу по предупреждению сепаратистских настроений

Эскалация вооруженного противостояния и наращивание агрессивной риторики РФ ведут к тому, что СБУ использует соответствующие меры противодействия. Об этом заявил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко в комментарии Укринформу.

Как он отметил, сейчас сотрудники спецслужб переведены в режим повышенной боеготовности во всех регионах страны, борясь с последствиями, а также действуя на опережение. СБУ проверяет и анализирует информацию, которая может говорить об опасности суверенитету Украины.

На данный момент уже усилены работы контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельностей, а в большинстве регионов проводятся масштабные антитеррористические учения.

Что касается возможных провокаций на майские праздники на митингах и собраниях, то страна-агрессор сейчас проводит информационные спецоперации, разведя панику среди населения Украины и вполне может провоцировать акции протеста и беспорядки.

Дехтяренко отметил, что спецслужбы противодействуют работе врага не только в конкретные даты, но и системно. По словам пресс-секретаря СБУ, любая ситуация, связанная с преступлениями против основ национальной безопасности Украины считается тяжелой, поэтому к любым попыткам расшатать ситуацию или устроить провокации сотрудники спецслужб относятся с особым вниманием.

Напомним, что военных с тяжелой техникой стянули на границу в одной области, видео

А еще Politeka писала, что в одной из украинских областей вводят особый режим: "Будут проверять документы и осматривать вещи"

Также Politeka сообщала, что СБУ нагрянула к антиукраинским агитаторам, кадры