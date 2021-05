Відносини між Брітні Спірс і її батьком Джеймі загострилися до межі - той хоче через суд повернути опікунство над донькою, вона ж категорично проти

Британський журналіст Мобін Ажар зняв документальний фільм The Battle for Britney: Fans, Cash And a Conservatorship, який вийде на BBC 5 травня. У ньому розкривається, яким чином Джеймі Спірс отримав право опіки над дочкою-співачкою, передає 24tv.ua.

Виявляється, 12 років тому чоловік вказав, що Брітні Спірс страждає деменцією, тобто недоумством (порушення провокує деградацію пам'яті, мислення, здатності спілкуватися і виконувати повсякденні завдання).

У фільмі нібито повинні бути представлені документи, що підтверджують страшний діагноз 39-річної Брітні.

При цьому багато хто ставить під сумнів заяву батька співачки про її деменцію, адже недоумством страждають лише 5% людей в США, і то найчастіше у віці після 65 років.

Крім того, як відомо, Брітні оголосила про світове турне, яке стартує в Далласі, США, вже 15 травня. Шанувальники співачки переконані, що жодна хвора на деменцію людина не поїде в тур і не вивчить 27 різних танцювальних номерів зі складною хореографією.

Нагадаємо, Джеймі Спірс був опікуном дочки з 2008 року. Опікунство означає Повний доступ до її фінансів, концертної діяльності та інших аспектів життя. За його словами, стан помітно погіршився після розлучення Брітні в 2007 році і втрати опіки над синами. В 2019 році опікуном співачки стала помічниця її батька Джоді Монтгомері. Наразі Джеймі хоче повернути втрачені права.

Пока боротьба триває Брітні в своєму Instagram часто викладає відеоролики з дивними танцями. Шанувальники впевнені, що таким чином співачка намагається подати сигнал допомоги.

