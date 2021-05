Отношения между Бритни Спирс и ее отцом Джейми накалились до предела - тот хочет через суд вернуть опекунство над дочкой, она же категорически против

Британский журналист Мобин Ажар снял документальный фильм The Battle for Britney: Fans, Cash And A Conservatorship, который выйдет на BBC 5 мая. В нем раскрывается, каким образом Джейми Спирс получил право опеки над дочерью-певицей, передает 24tv.ua.

Оказывается, 12 лет назад мужчина указал, что Бритни Спирс страдает деменцией, то есть слабоумием (нарушение провоцирует деградацию памяти, мышления, способности общаться и выполнять повседневные задачи).

В фильме якобы должны быть представлены документы, подтверждающие страшный диагноз 39-летней Бритни.

При этом многие ставят под сомнение заявление отца певицы о ее деменции, ведь слабоумием страдают лишь 5% людей в США, и то чаще всего в возрасте после 65 лет.

Кроме того, как известно, Бритни объявила о мировом турне, которое стартует в Далласе, США, уже 15 мая. Поклонники певицы убеждены, что ни один больной деменцией человек не поедет в тур и не изучит 27 различных танцевальных номеров со сложной хореографией.

Напомним, Джейми Спирс был опекуном дочери с 2008 года. Опекунство означает полный доступ к ее финансам, концертной деятельности и другим аспектам жизни. По его словам, состояние заметно ухудшилось после развода Бритни в 2007 году и потери опеки над сыновьями. В 2019 году опекуном певицы стала помощница ее отца Джоди Монтгомери. Сейчас Джейми хочет вернуть утраченные права.

Пока борьба продолжается Бритни в своем Instagram часто выкладывает видеоролики со странными танцами. Поклонники уверены, что таким образом певица пытается подать сигнал помощи.

Напомним, что Спирс избавилась от макияжа, огорошив внешностью в реальной жизни: "После стольких лет..."

Как сообщала Politeka, 38-летняя Бритни Спирс с задранными ногами пошалила на пляже: "Это страшно"

Также Politeka писала, что Джоли, Кардашьян, Спирс и другие звезды, у которых "первый раз" случился в очень юном возрасте: пикантные детали