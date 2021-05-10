Співачка з талант-шоу "Фабрика Зірок-3" і телеведуча Тетяна Воржева, яку називають українською Анджеліною Джолі, похвалилася красою крупним планом

Зірку постійно порівнюють з відомою актрисою, повідомляє Politeka.net. Сама ж Воржева в одному з інтерв'ю зізналася, що їй неприємно це порівняння, адже їй хотілося б просто залишатися самою собою.

Однак все ж ця схожість дуже помітно, і артистку продовжують порівнювати із зарубіжною знаменитістю.

На одних з останніх фото Тетяна Воржева продемонструвала красу крупним планом. Зірка зробила собі ніжний макіяж, виділивши пухкі губи блиском. Здається, таким макіяжем співачка підкреслила свою схожість з Джолі.

Зірка була в шкіряному піджаку, здавалося, на кілька розмірів більше.

"Гори, але не спалюй Гори, щоб світити

❤ ️ бажаю всім любові 😌", - написала Воржева.

Майже за годину публікація зібрала кілька десятків лайків і трохи коментарів, в основному, у вигляді смайликів.

"А чому ви така красива? 😀 😃 😄 👍 👌 👋 ",- написав один з користувачів мережі.

Нагадаємо, Тетяна Воржева активно займається творчістю. Красуня записує пісні й знімає кліпи.

Також вона веде сторінку в Instagram. На сторінку зірки підписані 16,1 тисячі користувачів Мережі, з якими Тетяна ділиться різноманітним контентом, іноді записуючи інтерв'ю зі своїми гостями.

А кілька років тому співачка вела програму «Заковані» на Новому каналі. За концепцією шоу дівчина і кілька молодих людей протягом проекту перебували прикутими один до одного.

Нагадаємо, що українська Джолі задерла сукню до непристойності і застигла в пікантній позі: «Красотища!».

Як повідомляла Politeka, Українська Джолі розсунула ноги і показала гарячі рухи на природі: Відео заворожує.

Також Politeka писала, що Українська Джолі в блискучому топі без білизни виставила напоказ ідеальне тіло: "це літо, мал