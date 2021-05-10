Певица из талант-шоу «Фабрика звезд-3» и телеведущая Татьяна Воржева, которую называют украинской Анджелиной Джоли, похвасталась красотой крупным планом

Звезду постоянно сравнивают с известной актрисой, сообщает Politeka.net. Сама же Воржева в одном из интервью призналась, что ей неприятно это сравнение, ведь ей хотелось бы просто оставаться самой собой.

Однако все же это сходство очень заметно, и артистку продолжают сравнивать с зарубежной знаменитостью.

На одних из последних фото Татьяна Воржева продемонстрировала красоту крупным планом. Звезда сделала себе нежный макияж, выделив пухлые губы блеском. Кажется, таким макияжем певица подчеркнула свое сходство с Джоли.

Звезда была в кожаном пиджаке, казалось, на несколько размеров больше.

"Гори, но не сжигай Гори, чтобы светить

❤️🔥 Желаю всем любви 😌", - написала Воржева.

Почти за час публикация собрала несколько десятков лайков и немного комментариев, в основном, в виде смайликов.

"А почему вы такая красивая? 😀😃😄👍👌👋", - написал один из пользователей сети.

Напомним, Татьяна Воржева активно занимается творчеством. Красотка записывает песни и снимает клипы.

Также она ведет страницу в Инстаграм. На страницу звезды подписаны 16,1 тысячи пользователей сети, с которыми Татьяна делится разнообразным контентом, иногда записывая интервью со своими гостями.

А несколько лет назад певица вела программу «Заковані» на Новом канале. По концепции шоу девушка и несколько молодых людей на протяжении проекта находились прикованными друг к другу.

Напомним, что украинская Джоли задрала платье до неприличия и застыла в пикантной позе: «Красотища!».

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