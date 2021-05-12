Російський актор Федір Добронравов, відомий за роллю Івана Будька в серіалі "Свати", здивував зовнішністю в оточенні дітей

Федір Добронравов по життю однолюб і вже кілька десятків років перебуває у шлюбі з вихователькою дитсадка Іриною, повідомляє Politeka.net. У подружжя народилися двоє синів Віктор та Іван, які пішли по стопах батька, знімаючись у фільмах і серіалах.

Також відомо, що у Федора Добронравова є три внучки Варвара і Василиса - дочки Віктора, і Вероніка - дочка Івана.

До слова, Варя в одному з інтерв'ю розповіла, що вона любить проводити час з дідусем. За словами дівчинки, Федір вечорами з нею займається гімнастикою, також вони стрибають по квартирі, роблять берізку і встають на місток.

Сам Добронравов-старший завжди з трепетом ставиться до сім'ї.

У мережі опублікували фото артиста разом з трьома онуками. У Федорі складно впізнати Івана Будька, якого всі звикли бачити. Сива борода закрила пів обличчя, але при цьому помітна мила посмішка і добрий погляд.

"Зворушливий знімок Федора Добронравова з внучками 🤗



Яке щастя! Які внучки всі миленькі. На схилі років - справжнє щастя в спілкуванні з онуками.



Будуть пишатися дідусем! ❤ ️ ",- написали автори поста.

За годину публікація зібрала сотні лайків і трохи коментарів.

"Ну який же він класний, завжди приємно дивитися на його посмішку👏", - написала одна з користувачок мережі.

Нагадаємо, що сяючий Добронравов показав своїх рідних онучок:»найкращий дід на світі".

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