Российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько в сериале «Сваты», удивил внешностью в окружении детей
Федор Добронравов по жизни однолюб и уже несколько десятков лет состоит в браке с воспитательницей детсада Ириной, сообщает Politeka.net. У супругов родились двое сыновей Виктор и Иван, которые пошли по стопам отца, снимаясь в фильмах и сериалах.
Также известно, что у Федора Добронравова есть три внучки Варвара и Василиса - дочери Виктора, и Вероника - дочь Ивана.
К слову, Варя в одном из интервью рассказала, что она любит проводить время с дедушкой. По словам девочки, Федор по вечерам с ней занимается гимнастикой, также они прыгают по квартире, делают березку и встают на мостик.
Сам Добронравов-старший всегда с трепетом относится к семье.
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В сети опубликовали фото артиста вместе с тремя внучками. В Федоре сложно узнать Ивана Будько, которого все привыкли видеть. Седая борода закрыла пол-лица, но при этом заметна милая улыбка и добрый взгляд.
"Трогательный снимок Федора Добронравова с внучками 🤗
Какое счастье! Какие внучки все миленькие. На склоне лет - истинное счастье в общении с внуками.
Будут гордиться дедушкой! ❤️", - написали авторы поста.
За час публикация собрала сотни лайков и немного комментариев.
"Ну какой же он классный, всегда приятно смотреть на его улыбку👏", - написала одна из пользовательниц сети.
Напомним, что сияющий Добронравов показал своих родных внучек: «Самый лучший дед на свете».
Как сообщала Politeka, Валюха из «Сватов» покорила новым образом в стиле Примадонны: «Рыжая бестия».
Также Politeka писала, каким в обычной жизни оказался Добронравов из "Сватов", откровения сына.