Телеведуча Дана Борисова розповіла про нову біду з донькою

44-річна російська телезірка повідомила про подію на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

Вранці Дана відправила 13-річну дочку в школу, і зайнялася своїми справами. Проте вже після першого уроку зірці зателефонували викладачі полі і повідомили про форс-мажор.

"Поля в черговий раз порізалася. Цього разу це сталося в шкільному туалеті... Вона дуже погано спала, порізалася після першого уроку в шкільному туалеті. Цього разу весь одяг був у крові...", - розповіла телеведуча.

Це вже не перший подібний випадок. За словами Борисової, останні півтора місяці вони "на зв'язку" з психологами і психіатрами. При цьому вони стверджували, що її дочка не схильна до суїциду. Просто у Поліни виявилася схильність до самоушкодження: за допомогою нанесення собі каліцтв дівчинка намагається впоратися з проблемами в житті.

"Зараз це тренд серед молоді, дивляться ці Аніме нескінченні", - уклала телеведуча.

Борисова відправила дочку в клініку психічного здоров'я для дітей і підлітків в Москві. "Вирішили, що самі не впораємося", - сказала вона. Сама ж телеведуча полетіла у справах в Санкт-Петербург.

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