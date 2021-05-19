Телеведущая Дана Борисова рассказала о новой беде с дочкой
44-летняя российская телезвезда сообщила о произошедшем на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.
Утром Дана отправила 13-летнюю дочь в школу, и занялась своими делами. Однако уже после первого урока звезде позвонили преподаватели Поли и сообщили о форс-мажоре.
«Поля в очередной раз порезалась. На этот раз это произошло в школьном туалете... Она очень плохо спала, порезалась после первого урока в школьном туалете. На этот раз вся одежда была в крови…», — рассказала телеведущая.
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Это уже не первый подобный случай. По словам Борисовой, последние полтора месяца они «на связи» с психологами и психиатрами. При этом они утверждали, что ее дочь не предрасположена к суициду. Просто у Полины обнаружилась склонность к самоповреждению: с помощью нанесения себе увечий девочка пытается справиться с проблемами в жизни.
«Сейчас это тренд среди молодежи, смотрят эти аниме бесконечные», — заключила телеведущая.
Борисова отправила дочь в клинику психического здоровья для детей и подростков в Москве. "Решили, что сами не справимся", - сказала она. Сама же телеведущая улетела по делам в Санкт-Петербург.
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