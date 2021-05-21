Погода в Україні 21 травня дасть перепочити від постійних дощів

Як пише Politeka.net, у п'ятницю в Україні буде сухо, опади очікуються тільки в Одеській області. Температура повітря різко зросте і продовжить підвищуватися протягом пари днів. Втім, відлига буде недовгою і вже 23 травня на територію країни знову повернуться дощі.

Так, у п'ятницю в західних регіонах температура прогріється до 17-19 градусів. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підніметься до 20 градусів. Опадів не буде, але буде хмарно.

Найтепліше буде в східних регіонах. Там температура вдень підніметься до літніх 24-25 градусів. Буде тепло і комфортно. Жителі прибережних регіонів зможуть скупатися в морі. А ось Південь не порадує високою температурою. Там очікується 17-19 градусів, а в Одесі і зовсім прогнозується дощ з грозами.

У Центрі буде порівняно комфортна температура без дощів. У Києві вдень очікується 17-19 градусів тепла, а вночі – близько 9-11 градусів.

Варто відзначити, що в суботу температура у всіх регіонах різко рвоне вгору. На Заході потеплішає до 21 градуса, в центрі – до 23 градусів, а на півдні і зовсім очікується 22-24 градуси тепла. Саме в суботу буде найсприятливіша погода для відпочинку на свіжому повітрі.

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