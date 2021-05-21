Погода в Украине 21 мая даст передохнуть от постоянных дождей

Как пишет Politeka.net, в пятницу в Украине будет сухо, осадки ожидаются только в Одесской области. Температура воздуха резко вырастет и продолжит повышаться в течение пары дней. Впрочем, оттепель будет недолгой и уже 23 мая на территорию страны вновь вернутся дожди.

Так, в пятницу в западных регионах температура прогреется до 17-19 градусов. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха поднимется до 20 градусов. Осадков не будет, но будет облачно.

Теплее всего будет в восточных регионах. Там температура днем поднимется до летних 24-25 градусов. Будет тепло и комфортно. Жители прибрежных регионов смогут искупаться в море. А вот Юг не порадует высокой температурой. Там ожидается 17-19 градусов, а в Одессе и вовсе прогнозируется дождь с грозами.

В Центре будет сравнительно комфортная температура без дождей. В Киеве днем ожидается 17-19 градусов тепла, а ночью – около 9-11 градусов.

Стоит отметить, что в субботу температура во всех регионах резко рванет вверх. На Западе потеплеет до 21 градуса, в Центре – до 23 градусов, а на Юге и вовсе ожидается 22-24 градуса тепла. Именно в субботу будет самая благоприятная погода для отдыха на свежем воздухе.

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