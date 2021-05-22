У мережі з'явилася знімок співачки Алли Пугачової в молодіжному образі з ноткою пустощів

Як відомо, 72-річна примадонна не веде сторінці в соцмережах, за неї це роблять її шанувальники.

Так, в одній з фан-груп в Instagram, присвяченій легендарній співачці, з'явилася фотографія, яка припала багатьом до душі, передає Politeka.net

Алла Борисівна в стильному аутфіті розвалилася в кріслі, грайливо піднявши стрункі ніжки.

На ній були надіті яскраві вузькі брючки персикового кольору, чорна вільна жилетка і трикотажна біла кофта.

Потрібно відзначити, що співачка останнім часом все частіше вибирає молодіжний стиль в одязі. Причому, безсумнівно, їй вдається його правильно піднести. Освіжаючі, що підкреслюють струнку фігуру і ноги наряди їй дуже до лиця.

"Відмінний був день", - йдеться в підписі до фото.

Фолловери за традицією почали коментувати побачене, не залишилася байдужою колега Пугачової співачка Софія Ротару.

"Сонячна, щаслива, така красива 😍❤ дуже любимо😘",

"Променистий",

"Какя ви красива", - пишуть в мережі.

Нагадавши, Алла Пугачова з відвертим декольте довела до мурашок: "так красиво ніжки показала!"

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