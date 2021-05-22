В сети появилась снимок певицы Аллы Пугачевой в молодежном образе с ноткой озорства

Как известно, 72-летняя примадонна не ведет странице в соцсетях, за нее это делают ее поклонники.

Так, в одной из фан-групп в Инстаграм, посвященной легендарной певицы, появилась фотография, которая пришлась многим по душе, передает Politeka.net

Алла Борисовна в стильном аутфите развалилась в кресле, игриво приподняв стройные ножки.

На ней были надеты яркие узкие брючки персикового цвета, черная свободная жилетка и трикотажная белая кофта.

Нужно отметить, что певица в последнее время все чаще выбирает молодежный стиль в одежде. Причем, несомненно, ей удается его правильно преподнести. Освежающие, подчеркивающие стройную фигуру и ноги наряды ей очень к лицу.

«Отличный был денёк», - говорится в подписи к фото.

Фолловеры по традиции принялись комментировать увиденное, не осталась равнодушной коллега Пугачевой певица София Ротару.

"Солнечная, счастливая, такая красивая 😍❤ Очень любим😘",

"Лучезарная",

"Какя вы красивая", - пишут в сети.

Напомним, Алла Пугачева с откровенным декольте довела до мурашек: "Так красиво ножки показала!"

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