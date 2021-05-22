Популярна модель і співачка Даша Астаф'єва вміє над собою посміятися, що регулярно демонструє у себе в соцмережах

Як передає Politeka.net, на зйомках «Майстер Шеф» співачці вдалося знайти ще одну зірку, яка не проти постати перед шанувальниками в забавному світлі. 35-річна Астаф'єва записала жартівливе відео для Тік Ток з відомим ресторатором і суддею шоу "Майстер Шеф" Ектором Хіменесом-Браво.

Ектор грав мультяшного персонажа, який не хоче слухатися. Астаф'єва намагалася посадити його на стілець, а він всіляко впирався. Втім, в кінці чоловік не встояв і все-таки сів на стілець.

"Як можна не послухати Дашу Астаф'єву?",- підписав відео Ектор.

Варто відзначити, що після Астаф'євої Хіменес-Браво також записав кілька відео з молодими зірками Тік Току.

Раніше ми писали, що Хіменес-Браво регулярно відвідує тренажерний зал, демонструючи свої досягнення. Сьогодні 49-річний ресторатор може похвалитися чудовою фізичною формою, яку підтримує за допомогою дієти і тренувань.

"Я ходжу в спортзал чотири рази на тиждень. Це досить важко. Іноді замислююся: а може, не треба було починати? Але, по правді кажучи, Якщо я пропускаю тренування, відчуваю почуття провини!",- зізнався чоловік.

Нагадаємо, що Астаф'єва змінилася з роками, від бунтарки не залишилося і сліду: "схожа на Моніку Белуччі".

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва в сіточці замість блузки вразила силою своєї привабливості: "Молодець! Дашка рулить".

Також Politeka писала, що Астаф'єва похвалилася фігурою в блузі нарозхрист і без всякого сорому:"дуже красиво".