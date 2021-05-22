Популярная модель и певица Даша Астафьева умеет над собой посмеяться, что регулярно демонстрирует у себя в соцсетях

Как передает Politeka.net, на съемках «Мастер Шеф» певице удалось найти еще одну звезду, которая не прочь предстать перед поклонниками в забавном свете. 35-летняя Астафьева записала шутливое видео для Тик Ток с известным ресторатором и судьей шоу "Мастер Шеф" Эктором Хименесом-Браво.

Эктор играл мультяшного персонажа, который не хочет слушаться. Астафьева пыталась усадить его на стул, а он всячески упирался. Впрочем, в конце мужчина не устоял и все-таки уселся на стул.

«Как можно не послушать Дашу Астафьеву?», - подписал видео Эктор.

Стоит отметить, что после Астафьевой Хименес-Браво также записал несколько видео с молодыми звездами Тик Тока.

Ранее мы писали, что Хименес-Браво регулярно посещает тренажерный зал, демонстрируя свои достижения. Сегодня 49-летний ресторатор может похвастаться замечательной физической формой, которую поддерживает с помощью диеты и тренировок.

«Я хожу в спортзал четыре раза в неделю. Это достаточно тяжело. Иногда задумываюсь: а может, не надо было начинать? Но, по правде говоря, если я пропускаю тренировку, испытываю чувство вины!», - признался мужчина.

Напомним, что Астафьева изменилась с годами, от бунтарки не осталось и следа: "Похожа на Монику Белуччи".

Как сообщала Politeka, Астафьева в сеточке вместо блузки впечатлила силой своей привлекательности: "Молодец! Дашка рулит".

Также Politeka писала, что Астафьева похвасталась фигурой в блузе нараспашку и без всякого стеснения: "Очень красиво".