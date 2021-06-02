Через циклон в Україні продовжить дощити, а середні температури по країні опустяться ще нижче, ніж напередодні
Погода продовжить випробовувати українців на міцність навіть з настанням літа. Як повідомляють синоптики Укргідрометцентру, в середу, 2 червня, в половині областей збережеться дощова погода, а похолодання очікує жителів усіх регіонів.
Це пов'язано з тим, що над півднем країни навис циклон, який приніс з собою рясні опади і грози. Так, дощі очікуються на південному сході і в центральних областях. Місцями можливі грози та поривчастий вітер.
Температура повітря у всіх областях опуститься нижче + 20 градусів.
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Так, на півночі України вночі очікується від + 8 до +10 градусів, а вдень – від +16 до + 18.
На заході вночі стовпчики термометрів покажуть від + 7 до +11 градусів, а вдень – від +15 до + 18 градусів.
У центральних областях вночі буде від + 9 до +11 градусів, а вдень очікується від +16 до + 18.
На сході нічні температури коливатимуться від +11 до +13 градусів, а Денні – від +16 до + 19.
У південних областях вночі очікується від +11 до +14 градусів, а вдень – від +16 до + 20.
У Києві значних опадів не очікується. Вночі температура коливатиметься від + 8 до +10 градусів, а вдень – від +16 до + 18.
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