Из-за циклона в Украине продолжит дождить, а средние температуры по стране опустятся еще ниже, чем накануне
Погода продолжит испытывать украинцев на прочность даже с наступлением лета. Как сообщают синоптики Укргидрометцентра, в среду, 2 июня, в половине областей сохранится дождливая погода, а похолодание ожидает жителей всех регионов.
Это связано с тем, что над югом страны навис циклон, который принес с собой обильные осадки и грозы. Так, дожди ожидаются на юго-востоке и в центральных областях. Местами возможны грозы и порывистый ветер.
Температура воздуха во всех областях опустится ниже +20 градусов.
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Так, на севере Украины ночью ожидается от +8 до +10 градусов, а днем – от +16 до +18.
На западе ночью столбики термометров покажут от +7 до +11 градусов, а днем – от +15 до +18 градусов.
В центральных областях ночью будет от +9 до +11 градусов, а днем ожидается от +16 до +18.
На востоке ночные температуры будут колебаться от +11 до +13 градусов, а дневные – от +16 до +19.
В южных областях ночью ожидается от +11 до +14 градусов, а днем – от +16 до +20.
В Киеве значительных осадков не ожидается. Ночью температура будет колебаться от +8 до +10 градусов, а днем – от +16 до +18.
Напомним, июнь встретит одесситов ливнями и прохладой: "будут чередоваться каждые...".
Как сообщала Politeka, холодный циклон несет в Украину грозы с бурями: когда к нам придёт настоящее лето.
Также Politeka писала, что в Украину нагрянет аномальная жара до 40 градусов: главный синоптик дал прогноз.