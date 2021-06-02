Російський співак Віталій Грачов, який відомий як Вітас, показав свою новонароджену дочку

Кілька годин тому 42-річний співак приголомшив публіку новиною. Сам співак завжди був дуже потайливим в питаннях особистого життя, він рідко з'являється на публіці, не говорить про сім'ю і не обговорює в соціальних мережах свої будні.

Як відомо, з дружиною Світланою у артиста двоє дітей, яких сам Вітас пару раз показував в Instagram. Багато років пара не афішує особисте життя, зараз у закоханих росте старша дочка, 12-річна Алла, і шестирічний син Максим. Іноді музикант публікує кадри з дітьми, розповідаючи про їхні досягнення.

А нещодавно на світ з'явилася і третя дитина пари:

"Знайомтеся, Аліса. 18.05.2021", - коротко написав чоловік під роликом у себе на сторінці.

Шанувальники навіть не здогадувалися про цікаве становище дружини співака:

"Ого🔥 👏; 🤗 🎉 яке щастя!! Ще раз вітаю🙏 🏼 🙏 🏼 💞; з народженням донечки❤️; ти класний батько ..❤ ️ 🙂 ; Ось це здорово, щастя вашій родині🙏; 🔥 👏 ❤ ️ щастя донечці!!!Поздравляем; вітаємо, яке диво))❤️💞 💯; Ух ти!!!ось це новина 😍вітаю вас від щирого серця~~; дуже приємно бачити люблячого тата️️️; ніхто і не знав про таке щастя!».

Раніше ми повідомляли, маленька дочка Вітаса викликала фурор своїм талантом, вийшовши на сцену разом з батьком. Дівчинка, якій на той момент було 10 років, виконала знамениту в СНД-просторі пісню "Підмосковні вечори".

"Як же я люблю її кришталевий голосок )", - підписав відео гордий батько.

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