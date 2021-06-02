Российский певец Виталий Грачев, который известен как Витас, показал свою новорожденную дочь

Несколько часов назад 42-летний певец ошеломил публику новостью. Сам певец всегда был очень скрытным в вопросах личной жизни, он редко появляется на публике, не говорит о семье и не обсуждает в социальных сетях свои будни.

Как известно, с супругой Светланой у артиста двое детей, которых сам Витас пару раз показывал в Инстаграм. Многие годы пара не афиширует личную жизнь, сейчас у влюбленных растет старшая дочь, 12-летняя Алла, и шестилетний сын Максим. Иногда музыкант публикует кадры с детьми, рассказывая об их достижениях.

А недавно на свет появился и третий ребенок пары:

«Знакомьтесь, Алиса. 18.05.2021», - коротко написал мужчина под роликом у себя на странице.

Поклонники даже не догадывались об интересном положении жены певца:

«Ого 🔥👏; 🤗🎉какое счастье!! Ещё раз поздравляю 🙏🏼🙏🏼💞; С Рождением Доченьки❤️; Ты классный отец ..❤️🙂; Вот это здорово, счастья вашей семье🙏; 🔥👏❤️ счастья Доченьке!!!😇; Поздравляем, какое чудо))❤️💞💯; ух ты!!!вот это новость 😍поздравляю вас от всего сердца~~; Очень приятно видеть любящего папу😍💓💝❣️😇; никто и не знал о таком счастье!».

Ранее мы сообщали, маленькая дочь Витаса произвела фурор своим талантом, выйдя на сцену вместе с отцом. Девочка, которой на тот момент было 10 лет, исполнила знаменитую в СНГ-пространстве песню "Подмосковные вечера".

"Как же я люблю ее хрустальный голосок )", - подписал видео гордый отец.

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