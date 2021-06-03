Відомий український хореограф Влад Яма, суддя "Танців з зірками", показав незвичайний відпочинок у Буковелі

Погода в Україні цього року дуже непередбачувана і теплий сезон так і не почався, хоча його вже всі давно чекали. Літо українцям довелося зустріти разом з різким похолоданням. Відправившись на відпочинок в Буковель якраз в цей період, хореограф Влад Яма був здивований обстановкою.

Оскільки щоранку чоловік влаштовує невеликі розминки і пробіжки, він вирішив показати, як виглядає безлюдний відпочинок. Під час тренування яма помітив, що зараз на вулиці замість спекотної погоди всього 4 градуси тепла.

У зоні відпочинку тим часом в результаті "жодної живої душі". Порожні магазинчики і прогулянкова доріжка виглядали сіро, хоча самого артиста це не засмутило. Він звик займатися в будь-яку погоду.

Як видно вже в профілі танцюриста, він багато часу хореограф приділяє не тільки танцям, а й спорту. Навіть під час дощу Яма не може відмовитися від бігу. Відповідне відео артист опублікував у своєму Instagram.

На кадрах Влад біжить в спортивному костюмі, а пізніше видає кілька "па".

Нагадаємо, що артист в найпершому сезоні шоу 2006 року виступав у парі зі співачкою, Наталією Могилевською. З тих пір він завоював величезну популярність на українському ТБ, і зараз бере участь, а також стає суддею різних проектів.

Нагадавши, Влад Яма вперше показав маленького сина, дружина не стрималася:"Ваша копія".

Як повідомляла Politeka, фото молодого Влада Ями з сімейством викликало фурор в мережі: "був наречений ще той".