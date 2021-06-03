Известный украинский хореограф Влад Яма, судья "Танців з зірками", показал необычный отдых в Буковели

Погода в Украине в этом году очень непредсказуема и теплый сезон так и не начался, хотя его уже все давно ждали. Лето украинцам пришлось встретить вместе с резким похолоданием. Отправившись на отдых в Буковель как раз в этот период, хореограф Влад Яма был удивлен обстановкой.

Поскольку каждое утро мужчина устраивает небольшие разминки и пробежки, он решил показать, как выглядит безлюдный отдых. Во время тренировки Яма подметил, что сейчас на улице вместо жаркой погоды всего 4 градуса тепла.

В зоне отдыха тем временем в итоге «Ни одной живой души». Пустые магазинчики и прогулочная дорожка выглядели серо, хотя самого артиста это не расстроило. Он привык заниматься в любую погоду.

Как видно уже в профиле танцора, он много времени хореограф уделяет не только танцам, но и спорту. Даже во время дождя Яма не может отказаться от бега. Соответствующее видео артист опубликовал в своем Инстаграм.

На кадрах Влад бежит в спортивном костюме, а позже выдает несколько "па".

Напомним, что артист в самом первом сезоне шоу 2006 года выступал в паре с певицей, Натальей Могилевской. С тех пор он завоевал огромную популярность на украинском ТВ, и сейчас принимает участие, а также становится судьей различных проектов.

Напомним, Влад Яма впервые показал маленького сына, жена не сдержалась: "Ваша копия".

Как сообщала Politeka, фото молодого Влада Ямы с семейством вызвало фурор в сети: "Был жених еще тот".