Известный украинский хореограф Влад Яма, судья "Танців з зірками", показал необычный отдых в Буковели
Погода в Украине в этом году очень непредсказуема и теплый сезон так и не начался, хотя его уже все давно ждали. Лето украинцам пришлось встретить вместе с резким похолоданием. Отправившись на отдых в Буковель как раз в этот период, хореограф Влад Яма был удивлен обстановкой.
Поскольку каждое утро мужчина устраивает небольшие разминки и пробежки, он решил показать, как выглядит безлюдный отдых. Во время тренировки Яма подметил, что сейчас на улице вместо жаркой погоды всего 4 градуса тепла.
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В зоне отдыха тем временем в итоге «Ни одной живой души». Пустые магазинчики и прогулочная дорожка выглядели серо, хотя самого артиста это не расстроило. Он привык заниматься в любую погоду.
Как видно уже в профиле танцора, он много времени хореограф уделяет не только танцам, но и спорту. Даже во время дождя Яма не может отказаться от бега. Соответствующее видео артист опубликовал в своем Инстаграм.
На кадрах Влад бежит в спортивном костюме, а позже выдает несколько "па".
Напомним, что артист в самом первом сезоне шоу 2006 года выступал в паре с певицей, Натальей Могилевской. С тех пор он завоевал огромную популярность на украинском ТВ, и сейчас принимает участие, а также становится судьей различных проектов.
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