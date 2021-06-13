Зірка розповіла про важливе

Зірка "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна блиснула натуральною красою

25-річна блондинка з "Квартал 95" розбурхує своєю природністю, пише Politeka.net. Красуня з дитинства займається спортом, тому вона завжди виглядає свіжо і підтягнуто.

На нових кадрах у своєму Instagram красуня блиснула натуральною красою, підкресливши риси обличчя легким макіяжем.

На кадрах Катерина постала в білому вбранні, завершивши образ стильними аксесуарами. Також красуня зробила зачіску, додавши луку якоїсь романтичності.

"Всі концерти, як свято ✨ сьогодні перший концерт @zhenskiykvartal_official 🤗", - повідомила радісну новину Нікітіна.

Всього за 20 хвилин публікація зібрала понад 200 лайків і багато коментарів.

"Як красиво❤", "дуже красива", " ти така білосніжна😊 🥰 🥰 🤍 🤍", " ну так що зять не потрібен???",- написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Катерина Нікітіна родом з Кременчука. Мама зірки - викладач в університеті, а тато – зварювальник.