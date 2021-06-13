Зірка "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна блиснула натуральною красою
25-річна блондинка з "Квартал 95" розбурхує своєю природністю, пише Politeka.net. Красуня з дитинства займається спортом, тому вона завжди виглядає свіжо і підтягнуто.
На нових кадрах у своєму Instagram красуня блиснула натуральною красою, підкресливши риси обличчя легким макіяжем.
На кадрах Катерина постала в білому вбранні, завершивши образ стильними аксесуарами. Також красуня зробила зачіску, додавши луку якоїсь романтичності.
"Всі концерти, як свято ✨ сьогодні перший концерт @zhenskiykvartal_official 🤗", - повідомила радісну новину Нікітіна.
Дочка Лорак росте копією її колишнього чоловіка Мурата, як вона виглядає зараз: "Все таки швидко летить час"
"Грала біля будинку": дворічна Оленка безслідно зникла, прикмети і фото
Трагедія на українській трасі, з'явилися перші фото: "За кермом був 13-річний"
Екс-дружина Позитива розповіла правду про розлучення, йому це може не сподобатися: "Ми з Льошею..."
Автобус з пасажирами влетів у зупинку, багато загиблих: деталі і кадри трагедії в Росії
Всього за 20 хвилин публікація зібрала понад 200 лайків і багато коментарів.
"Як красиво❤", "дуже красива", " ти така білосніжна😊 🥰 🥰 🤍 🤍", " ну так що зять не потрібен???",- написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, Катерина Нікітіна родом з Кременчука. Мама зірки - викладач в університеті, а тато – зварювальник.
Вже з 17 років Катя почала викладати малюкам танці.
В одному з інтерв'ю дівчина зізналася, що не сидить на дієтах, але стежить за раціоном і продовжує займатися спортом.
"Щоб швидко привести себе в порядок, варто зменшити обсяг їжі на день і додати фізичні навантаження. Для початку потрібно почати ходити більше-мінімум 10 тисяч кроків на день - і відмовитися від солодкого і мучного", - поділилася артистка своїм секретом.
Нагадаємо, блондинка з "Жіночого кварталу" в одному рушнику показала кращий вигляд з балкона.
Також Politeka повідомляла, що блондинка з "Жіночого кварталу" позбулася ліфа, підірвавши мережу.
Як Politeka писала, що блондинка з "Жіночого кварталу" в купальнику показала свою розтяжку.