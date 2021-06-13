Звезда "Женского квартала" Екатерина Никитина сверкнула натуральной красотой
25-летняя блондинка из "Квартал 95" будоражит своей естественностью, пишет Politeka.net. Красотка с детства занимается спортом, поэтому она всегда выглядит свежо и подтянуто.
На новых кадрах в своем Инстаграм красотка блеснула натуральной красотой, подчеркнув черты лица легким макияжем.
На кадрах Екатерина предстала в белом наряде, завершив образ стильными аксессуарами. Также красотка сделала прическу, прибавив луку некой романтичности.
"Все концерты, как праздник ✨ Сегодня первый концерт @zhenskiykvartal_official 🤗", - сообщила радостную новость Никитина.
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Всего за 20 минут публикация собрала более 200 лайков и много комментариев.
"Как красиво ❤", "Очень красива", "Ты такая белоснежная😊🥰🥰🤍🤍", "Ну так что зять не нужен???", - написали пользователи сети.
Напомним, Екатерина Никитина родом из Кременчуга. Мама звезды - преподаватель в университете, а папа – сварщик.
Уже с 17 лет Катя начала преподавать малышам танцы.
В одном из интервью девушка призналась, что не сидит на диетах, но следит за рационом и продолжает заниматься спортом.
"Чтобы быстро привести себя в порядок, стоит уменьшить объем еды на день и добавить физические нагрузки. Для начала нужно начать ходить больше – минимум 10 тысяч шагов в день – и отказаться от сладкого и мучного", - поделилась артистка своим секретом.
Напомним, блондинка из "Женского квартала" в одном полотенце показала лучший вид с балкона.
Также Politeka сообщала, что блондинка из "Женского квартала" избавилась от лифа, взорвав сеть.
Как Politeka писала, что блондинка из "Женского квартала" в купальнике показала свою растяжку.