Звезда "Женского квартала" Екатерина Никитина сверкнула натуральной красотой

25-летняя блондинка из "Квартал 95" будоражит своей естественностью, пишет Politeka.net. Красотка с детства занимается спортом, поэтому она всегда выглядит свежо и подтянуто.

На новых кадрах в своем Инстаграм красотка блеснула натуральной красотой, подчеркнув черты лица легким макияжем.

На кадрах Екатерина предстала в белом наряде, завершив образ стильными аксессуарами. Также красотка сделала прическу, прибавив луку некой романтичности.

"Все концерты, как праздник ✨ Сегодня первый концерт @zhenskiykvartal_official 🤗", - сообщила радостную новость Никитина.

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Всего за 20 минут публикация собрала более 200 лайков и много комментариев.

"Как красиво ❤", "Очень красива", "Ты такая белоснежная😊🥰🥰🤍🤍", "Ну так что зять не нужен???", - написали пользователи сети.

Напомним, Екатерина Никитина родом из Кременчуга. Мама звезды - преподаватель в университете, а папа – сварщик.

Уже с 17 лет Катя начала преподавать малышам танцы.

В одном из интервью девушка призналась, что не сидит на диетах, но следит за рационом и продолжает заниматься спортом.

"Чтобы быстро привести себя в порядок, стоит уменьшить объем еды на день и добавить физические нагрузки. Для начала нужно начать ходить больше – минимум 10 тысяч шагов в день – и отказаться от сладкого и мучного", - поделилась артистка своим секретом.

Напомним, блондинка из "Женского квартала" в одном полотенце показала лучший вид с балкона.

Также Politeka сообщала, что блондинка из "Женского квартала" избавилась от лифа, взорвав сеть.

Как Politeka писала, что блондинка из "Женского квартала" в купальнике показала свою растяжку.