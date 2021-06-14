Популярна виконавиця вперше за довгий час з'явилася на публіці під час концерту в Одесі

Довгий час виконавиця не з'являлася на публіці і вимушено відмовилася від усіх концертів через пандемію, проте через рік Ротару нарешті вирішила відновити концертну діяльність. На фан-сторінці виконавиці з'явилася серія кадрів з зіркою.

Як відомо, Софія Ротару не раз відзначала, що знаходить в роботі розраду і розслаблення, тому їй дуже подобалося виступати і скасовувати це вона поки не планує. За час відпочинку зірка хоч і розслабилася, але дуже сумувала за бурхливою концертною діяльністю.

"Я сумувала!" - написано в підписі до кадрів.

На виступі в Одесі Ротару змогла вразити моложавим і доглянутим виглядом. Роблячи селфі, зірка виглядала в чорному класичному костюмі дуже стильно.

Щоб завжди залишатися стрункою і привабливою, співачка дотримується суворої дієти. Софія Ротару використовує дробове харчування і відмовляється від пізніх прийомів їжі. Вона також веде активний спосіб життя, а фізичне навантаження вдома розбавляє різними домашніми справами.

Також в одній з фан-груп в Instagram, присвяченій легендарної співачки, з'явилася фотографія, яка припала багатьом до душі. Софія Ротару в стильному аутфіті грайливо говорить в мікрофон. На ній було надіто яскраве синє плаття в каменях і макіяж під колір сукні.

"Щоб зберегти таку зовнішність надовго, потрібно постійно вести здоровий, активний спосіб життя, бути позитивно налаштованою до людей і до світу", - йдеться в підписі до фото.

Нагадавши, Алла Пугачова з відвертим декольте довела до мурашок: "так красиво ніжки показала!"

Як повідомляла Politeka, руду Аллу Пугачову з бантом на голові розпекли за безглуздий вигляд: "чи то Суок, чи то Мальвіна"

Також Politeka писала, що Галкін увігнав у фарбу Пугачову, запропонувавши їй роботу "через ліжко": "Алла любить молодих і..."