Популярна виконавиця вперше за довгий час з'явилася на публіці під час концерту в Одесі
Довгий час виконавиця не з'являлася на публіці і вимушено відмовилася від усіх концертів через пандемію, проте через рік Ротару нарешті вирішила відновити концертну діяльність. На фан-сторінці виконавиці з'явилася серія кадрів з зіркою.
Як відомо, Софія Ротару не раз відзначала, що знаходить в роботі розраду і розслаблення, тому їй дуже подобалося виступати і скасовувати це вона поки не планує. За час відпочинку зірка хоч і розслабилася, але дуже сумувала за бурхливою концертною діяльністю.
72-річна Пугачова показала себе в сукні-міні і пошкодувала: «Що у бабусі з ногами?»
Тіло чоловіка знайшли в городі, поруч лежала лопата і скороводка: деталі загадкової трагедії під Одесою
Життя чоловіка обірвалося в одну мить на одеській трасі, кадри: "хотів купити полуницю"
Тіло молодого українця знайшли за кордоном: "шукали 2 тижні"
"Тіло сховав у колекторі": розкрилися деталі вбивства 8-річного українця
"Я сумувала!" - написано в підписі до кадрів.
На виступі в Одесі Ротару змогла вразити моложавим і доглянутим виглядом. Роблячи селфі, зірка виглядала в чорному класичному костюмі дуже стильно.
Щоб завжди залишатися стрункою і привабливою, співачка дотримується суворої дієти. Софія Ротару використовує дробове харчування і відмовляється від пізніх прийомів їжі. Вона також веде активний спосіб життя, а фізичне навантаження вдома розбавляє різними домашніми справами.
Також в одній з фан-груп в Instagram, присвяченій легендарної співачки, з'явилася фотографія, яка припала багатьом до душі. Софія Ротару в стильному аутфіті грайливо говорить в мікрофон. На ній було надіто яскраве синє плаття в каменях і макіяж під колір сукні.
"Щоб зберегти таку зовнішність надовго, потрібно постійно вести здоровий, активний спосіб життя, бути позитивно налаштованою до людей і до світу", - йдеться в підписі до фото.
Нагадавши, Алла Пугачова з відвертим декольте довела до мурашок: "так красиво ніжки показала!"
Як повідомляла Politeka, руду Аллу Пугачову з бантом на голові розпекли за безглуздий вигляд: "чи то Суок, чи то Мальвіна"
Також Politeka писала, що Галкін увігнав у фарбу Пугачову, запропонувавши їй роботу "через ліжко": "Алла любить молодих і..."