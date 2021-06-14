Популярная исполнителньица впервые за долгое вреся появилась на публике во время концерта в Одессе

Долгое время исполнительница не появлялась на публике и вынужденно отказалась от всех концертов из-за пандемии, однако спустя год Ротару наконец-то решила возобновить концертную деятельность. На фан-странице исполнительницы появилась серия кадров с помолодевшей звездой.

Как известно, София Ротару не раз отмечала, что находит в работе утешение и расслабление, поэтому ей очень нравилось выступать и отменять это она пока не планирует. За время отдыха звезда хоть и расслабилась, но очень скучала по бурной концертной деятельности.

«Я скучала!» - написано в подписи к кадрам.

На выступлении в Одессе Ротару смогла сразить моложавым и ухоженным видом. Делая селфи, звезда выглядела в черном классическом костюме очень стильно.

Чтобы всегда оставаться стройной и привлекательной, певица придерживается строгой диеты. София Ротару использует дробное питание и отказывается от поздних приемов пищи. Она также ведет активный образ жизни, а физическую нагрузку дома разбавляет различными домашними делами.

Также в одной из фан-групп в Инстаграм, посвященной легендарной певицы, появилась фотография, которая пришлась многим по душе. София Ротару в стильном аутфите игриво говорит в микрофон. На ней было надето яркое синее платье в камнях и макияж под цвет платья.

"Чтобы сохранить такую внешность надолго, нужно постоянно вести здоровый, активный образ жизни, быть позитивно настроенной к людям и к миру", - говорится в подписи к фото.

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