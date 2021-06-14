Темою нового випуску програми «Суть подій» із журналісткою Любов’ю Завальнюк став стан спорту в країні та майбутня Токійська олімпіада. Свою думку щодо цього висловив заслужений ветеран спорту Анатолій Стукін.

Гість програми стверджує, що олімпійські ігри – це, безперечно, чи не найважливіша спортивна подія у світі. Тим не менш, він пропонує більше уваги сьогодні звертати на поширення фізичної культури серед населення, на юнацький та дитячий спорт і взагалі на стан здоров’я цілої нації.

«На жаль, за тридцять років те, що було створено в радянській Україні, розламали і відтворити навіть сьогоднішньому міністру, який глибоко професійний менеджер, дуже буде складно», - міркує Стукін.

Сьогодні же, переконаний він, держава поставила пріоритет на олімпійську команду та її підготовку, що виражається у фінансовому плані. Водночас ветеран спорту пропонує розподіляти бюджет трохи інакше. Він вважає, що розвитку олімпійського руху вистачило би і 40% бюджету, а більшу частину, 60%, варто виділити на поширення фізичної культури загалом і на розвиток дитячого та юнацького спорту зокрема.

Стукін відзначає, що олімпійський комітет дійсно турбується про масовий олімпійський рух, адже відповідні заходи проводять повсюдно в Україні – і у великих містах, і в селах. «Бригади олімпійців відвідують невеликі поселення, зустрічаються з сільською молоддю і несуть їм олімпійські ідеали», - пояснює ветеран спорту, як це відбувається.

Та загалом він не бачить якихось перспектив для української команди: перспективу вже давно втрачено. У приклад Стукін наводить Лондон 2012 року, коли українців зайняли 15-е місце, а також Ріо-де-Жанейро – аж 31-е місце. «На майбутній Токійській олімпіаді ми можемо сміливо розраховувати на чотири золоті медалі і срібло», - міркує гість програми.

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