Темой нового выпуска программы «Суть событий» с журналисткой Любовью Завальнюк стало состояние спорта в стране и будущая Токийская олимпиада. Свое мнение по этому поводу высказал заслуженный ветеран спорта Анатолий Стукин.

Гость программы утверждает, что олимпийские игры - это, безусловно, чуть ли не самое важное спортивное событие в мире. Тем не менее, он предлагает больше внимания сегодня обращать на распространение физической культуры среди населения, на юношеский и детский спорт и вообще на здоровье целой нации.

«К сожалению, за тридцать лет то, что было создано в советской Украине, разломано и воссоздать даже сегодняшнему министру, который глубоко профессиональный менеджер, очень будет сложно», - рассуждает Стукин.

Сегодня же, убежден он, государство поставило приоритет на олимпийскую команду и ее подготовку, что выражается в финансовом плане. В то же время ветеран спорта предлагает распределять бюджет несколько иначе. Он считает, что развитию олимпийского движения хватило бы и 40% бюджета, а большую часть, 60%, стоит выделить на распространение физической культуры в целом и на развитие детского и юношеского спорта в частности.

Стукин отмечает, что олимпийский комитет действительно беспокоится о массовом олимпийском движении, ведь соответствующие мероприятия проводятся повсеместно в Украине - и в больших городах, и в селах. «Бригады олимпийцев посещают небольшие поселения, встречаются с сельской молодежью и несут им олимпийские идеалы», - объясняет ветеран спорта, как это происходит.

Но в целом он не видит каких-либо перспектив для украинской команды: перспективу уже давно потеряно. В пример Стукин приводит Лондон 2012 года, когда украинцы заняли пятнадцатое место, а также Рио-де-Жанейро – аж 31-е место. «На предстоящей Токийской олимпиаде мы можем смело рассчитывать на четыре золотые медали и серебро», - рассуждает гость программы.

Напоминаем, Томенко заявил, что СНБО принимает решения, не предусмотренные Конституцией.

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