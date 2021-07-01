Стало відомо про смерть українського 4-річного музиканта Тараса Шиха

Про причину смерті музиканта офіційно невідомо, передає Politeka.net. Першого липня повідомили про смерть музиканта Тараса Шиха, який виступав у групі "Мері".

Колектив став популярним після виходу таких пісень: "Не Віталік", "Мерідіани", Ромео, "Kiss на біс" та інших. Біля витоків створення групи стояв Тарас Ших зі своїм приятелем Віктором Винником у 1996 році. У 2010-му - музикант покинув групу.

Про смерть Тараса Шиха стало відомо з його Фейсбук, хоча в коментарях пишуть, що він помер три дні тому. Звістка про смерть потрясла український шоу-бізнес - його колег і друзів.

"Я третій день не вірю, батько не вірить, а Снікерс чекає - місця не знаходить собі й злиться. Просто ШОК (((",

На сторінці музиканта з'явилося ще багато повідомлень, де люди висловлювали свої жалю.

"Ти був хорошим другом, чуйним, розуміючим, ти завжди знав як підтримати, завжди знав, що порадити, дуже тебе буде не вистачати. Не можу в це повірити... 😢 Співчуваю рідним і близьким ... Спочивай з миром, друже... ", "Дякую тобі, дорогий друже, за безцінний урок як потрібно радіти життю і цінувати кожну мить. Буде не вистачати тих твоїх радісних очей і світла, яке було у них. Дякую за віру, якою ти жив, за надію, яку покладав на Господа і за любов, якою ти ділився. Спочивай з миром, RIP".

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