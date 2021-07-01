Стало известно о смерти украинского 40-летнего музыканта Тараса Шиха

О причине смерти музыканта официально неизвестно, передает Politeka.net. Первого июля сообщили о кончине музыканта Тараса Шиха, который выступал в группе "Мэри".

Коллектив стал популярным после выхода таких песен: "Не Виталик", "Мерідіани", Ромео, "Kiss на бис" и других. У истоков создания группы стоял Тарас Ших со своим приятелем Виктором Винником в 1996 году. В 2010-ом - музыкант покинул группу.

О смерти Тараса Шиха стало известно из его Фейсбук, хотя в комментариях пишут, что он умер три дня назад. Известие о смерти потрясло украинский шоу-бизнес - его коллег и друзей.

"Я третий день не верю, отец не верит, а Сникерс ждет - места не находит себе и злится. Просто ШОК (((",

На странице музыканта появилось еще много сообщений, где люди высказывали свои сожаления.

"Ты был хорошим другом, чутким, понимающим, ты всегда знал как поддержать, всегда знал, что посоветовать, очень тебя будет не хватать. Не могу в это поверить... 😢 Сочувствую родным и близким ... Покойся с миром, друг... "," Благодарю Тебя, дорогой друг, за бесценный урок как нужно радоваться жизни и ценить каждое мгновение. Будет не хватать тех твоих радостных глаз и света, который был в них. Спасибо за Веру, которой ты жил, за Надежду, которую возлагал на Господа и за Любовь, которой Ты делился. Покойся с миром, RIP ".

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