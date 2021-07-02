Українські боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко вважаються одними з найкращих у світіЯк передає Politeka.net, про це свідчить Оновлений рейтинг від ESPN, до якого увійшли кращі боксери світу незалежно від вагової категорії.
Очолює рейтинг чемпіон у середній вазі Канело Альварес.
А ось у нижній частині списку топ - 10 спортсменів відбулася тільки одна зміна - Василь Ломаченко потіснив Олександра Усика з восьмого місця.
Це стало можливим після того, як Ломаченко здобув домінуючу перемогу технічним нокаутом в дев'ятому раунді над Масайоші Накатані 26 червня.
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Експерти говорять, якщо українець зможе взяти реванш у Теофімо Лопеса, то неодмінно просунеться вгору по рейтингу. Промоутер Боб Арум вважає, що бій може відбутися наступного року.
Усик свій наступний бій проведе з британцем Джошуа восени цього року в Лондоні.
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