Це стало можливим після того, як Ломаченко здобув домінуючу перемогу технічним нокаутом в дев'ятому раунді над Масайоші Накатані 26 червня.

А ось у нижній частині списку топ - 10 спортсменів відбулася тільки одна зміна - Василь Ломаченко потіснив Олександра Усика з восьмого місця.

Українські боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко вважаються одними з найкращих у світі

Експерти говорять, якщо українець зможе взяти реванш у Теофімо Лопеса, то неодмінно просунеться вгору по рейтингу. Промоутер Боб Арум вважає, що бій може відбутися наступного року.

Усик свій наступний бій проведе з британцем Джошуа восени цього року в Лондоні.



Нагадаємо про гучній поразці Ломаченка в бою з Лопесом, Лебедєв назвав вирішальну причину: "це було..."

Як повідомляла Politeka, Усик назвав головну причину поразки Ломаченка: "теофімо допомогли"

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