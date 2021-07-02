Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко считаются одними из лучших в миреКак передает Politeka.net, об этом свидетельствует обновленный рейтинг от ESPN, в который вошли лучшие боксеры мира вне зависимости от весовой категории.
Возглавляет рейтинг чемпион в среднем весе Канело Альварес.
А вот в нижней части списка топ-10 спортсменов произошло только одно изменение - Василий Ломаченко потеснил Александра Усика с восьмого места.
Это стало возможным после того, как Ломаченко одержал доминирующую победу техническим нокаутом в девятом раунде над Масаёши Накатани 26 июня.
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Эксперты говорят, что если украинец сможет взять реванш у Теофимо Лопеса, то непременно продвинется вверх по рейтингу. Промоутер Боб Арум считает, что бой может состояться в следующем году.
Усик свой следующий бой проведет с британцем Джошуа осенью этого года в Лондоне.
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