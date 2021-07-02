Это стало возможным после того, как Ломаченко одержал доминирующую победу техническим нокаутом в девятом раунде над Масаёши Накатани 26 июня.

А вот в нижней части списка топ-10 спортсменов произошло только одно изменение - Василий Ломаченко потеснил Александра Усика с восьмого места.

Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко считаются одними из лучших в мире

Эксперты говорят, что если украинец сможет взять реванш у Теофимо Лопеса, то непременно продвинется вверх по рейтингу. Промоутер Боб Арум считает, что бой может состояться в следующем году.

Усик свой следующий бой проведет с британцем Джошуа осенью этого года в Лондоне.



Напомним о громком поражении Ломаченко в бою с Лопесом, Лебедев назвал решающую причину: "Это было..."

Как сообщала Politeka, Усик назвал главную причину поражения Ломаченко: "Теофимо помогли"

Также Politeka писала, что легенда бокса дал прогноз на бой Усика с Джошуа: "Увеличенная копия Ломаченко".