Відома актриса Ембер Херд, колишня дружина Джонні Деппа, показала себе з малятком

Як пише Politeka.net, Ембер Херд була одружена з Джонні Деппом з 2015 по 2017 рік. Красуня в новому пості Instagram вирішила розповісти про дитину, якого так чекала і приховувала:

"Я так рада поділитися з вами цією новиною. Чотири роки тому я вирішила, що хочу мати дитину. Я хотіла зробити це на власних умовах".

На фото, яке красуня додала, Ембер лежала на ліжку, обіймаючи дівчинку. Малятко спало, повернувшись обличчям до об'єктиву камери.

Фанати поставили сотні тисяч лайків і написали коментарі:

"Вітаю, це найкраща частина життя", "ми її вже так любимо", " вона така красива, як і її мама. Дуже радий за вас обох. Посилаю багато любові по-твоєму!", "Ви надихаєте. Чудо і народжене, щоб бути матір'ю!","Неймовірно красива дівчинка, вітаю".

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