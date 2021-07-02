Известная актриса Эмбер Херд, бывшая жена Джонни Деппа, показала себя с малышкой

Как пишет Politeka.net, Эмбер Херд была замужем за Джонни Деппом с 2015 по 2017 год. Красотка в новом посте Инстаграм решила рассказать о ребенке, которого так ждала и скрывала:

"Я так рада поделиться с вами этой новостью. Четыре года назад я решила, что хочу иметь ребенка. Я хотел сделать это на своих собственных условиях".

На фото, которое красотка добавила, Эмбер лежала на кровати, обнимая девочку. Малышка спала, повернувшись лицом к объективу камеры.

Фанаты поставили сотни тысяч лайков и написали комментарии:

"Поздравляю, это лучшая часть жизни", "Мы ее уже так любим", "Она такая красивая, как и ее мама. Очень рад за вас обоих. Посылаю много любви по-твоему!", "Вы вдохновляете. Чудо и рождено, чтобы быть матерью!", "Невероятно красивая девочка, поздравляю".

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