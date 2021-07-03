Зірка "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна захопила гарячою фотосесією

Як повідомляє Politeka.net, зірка "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна всю себе віддає улюбленій роботі. Звичайно, не обходиться без жаркого контенту для соцмереж - фото які кожен раз викликають захоплення у фоловерів знаменитості.

Нові знімки стали не менш гарячими і чудовими, їх артистка опублікувала в мережі Instagram.

Катерина Нікітіна може сміливо позувати в купальнику на відпочинку. Результат правильного харчування - зірка "Жіночого кварталу" у відмінній формі. Вона запостила знімки з сонячного Батумі в Грузії, справжнє райське містечко з бірюзовою водою. Вона позує на березі моря, мружачись від яскравих сонячних променів. А на інших знімках спокусливо дивиться в кадр або ж щасливо посміхається.

Фанати оцінили відмінну фігуру дівчини: хоч і побачили лише її частину, виглядає співачка шикарно. А злегка засмагла шкіра відмінно контрастує з яскравими кольорами піску і води.

"Райське містечко", "теж хочу на море, виглядаєте шикарно", "Русалочка", " Краса моря незрівнянна з твоєю❤️🔥 🔥"," фігура Незрівнянна, божественна красуня", "так))) твоя чарівність і краса 😍 затьмарили все!", - пишуть фоловери знаменитості.

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