Зірка "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна захопила гарячою фотосесією
Як повідомляє Politeka.net, зірка "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна всю себе віддає улюбленій роботі. Звичайно, не обходиться без жаркого контенту для соцмереж - фото які кожен раз викликають захоплення у фоловерів знаменитості.
Нові знімки стали не менш гарячими і чудовими, їх артистка опублікувала в мережі Instagram.
Катерина Нікітіна може сміливо позувати в купальнику на відпочинку. Результат правильного харчування - зірка "Жіночого кварталу" у відмінній формі. Вона запостила знімки з сонячного Батумі в Грузії, справжнє райське містечко з бірюзовою водою. Вона позує на березі моря, мружачись від яскравих сонячних променів. А на інших знімках спокусливо дивиться в кадр або ж щасливо посміхається.
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Фанати оцінили відмінну фігуру дівчини: хоч і побачили лише її частину, виглядає співачка шикарно. А злегка засмагла шкіра відмінно контрастує з яскравими кольорами піску і води.
"Райське містечко", "теж хочу на море, виглядаєте шикарно", "Русалочка", " Краса моря незрівнянна з твоєю❤️🔥 🔥"," фігура Незрівнянна, божественна красуня", "так))) твоя чарівність і краса 😍 затьмарили все!", - пишуть фоловери знаменитості.
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