Звезда "Женского квартала" Екатерина Никитина восхитила горячей фотосессией

Как сообщает Politeka.net, звезда "Женского Квартала" Екатерина Никитина всю себя отдает любимой работе. Конечно, не обходится без жаркого контента для соцсетей - фото которые каждый раз вызывают восхищение у фолловеров знаменитости.

Новые снимки стали не менее горячими и восхитительными, их артистка опубликовала в сети Instagram.

Екатерина Никитина может смело позировать в купальнике на отдыхе. Результат правильного питания - звезда "Женского квартала" в отличной форме. Она запостила снимки из солнечного Батуми в Грузии, настоящее райское местечко с бирюзовой водой. Она позирует на берегу моря, щурясь от ярких солнечных лучей. А на других снимках соблазнительно смотрит в кадр или же счастливо улыбается.

Фанаты оценили отличную фигуру Девушки: хоть и увидели лишь ее часть, выглядит певица шикарно. А слегка загорелая кожа отлично контрастирует с яркими цветами песка и воды.

"Райское местечко", "Тоже хочу на море, выглядите шикарно", "Русалочка", "Красота моря несравнима с твоей❤️🔥🔥", "Фигура бесподобная, божественная красотка", "Да))) твоя обворожительность и красота😍 затмили всё!", - пишут фолловеры знаменитости.

Напомним, блондинка из "Женского квартала" в одном полотенце показала лучший вид с балкона.

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Как Politeka писала, что блондинка из "Женского квартала" в купальнике показала свою растяжку.