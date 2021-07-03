Американська співачка Селена Гомес після схуднення показала, як сильно змінилася її фігура

Селена Гомес є досить обговорюваною особистістю, а її фігура дуже часто стає предметом для бурхливих дискусій в мережі, адже дівчина не тільки була досить стрункою, але і не раз набирала зайву вагу. Навчившись худнути правильно і тримати себе у формі, Селена тільки підігріває зацікавленість до своєї персони.

Нещодавно схудла дівчина підкорила видом в трендовому купальнику. Загорілвя фігура не змогла залишити нікого байдужим. Селена не зізнається в тому, що проводила будь-які пластичні маніпуляції зі своїм обличчям, але багато хто не раз писали їй про це.

"Так вдячна, що отримала можливість відсвяткувати зусилля моїх друзів. Моя співпраця з lamariette Закінчилася сьогодні! Що мені подобається в цьому бренді, так це те, що він вшановує жінок, які беззастережно люблять своє тіло, і дарують собі радість, яку вони заслуговують» - пише Селена.

Користувачі відразу відреагували:

"Неймовірна Малятко; маса🙂; штраф за порушення спокуси; боже, яка вона миленька красуня; Я не можу повірити, що це правда Селена; ви худнете частіше ніж я ходжу в зал; це приклад працьовитості; вона все така ж красуня; мені здається, це її кращий вигляд».

Нагадаємо, що Селена Гомес божеволіє: у зірки стався зрив, розкрита причина.

Як повідомляла Politeka, друг Селени Гомес розповів про її нервовий зрив: надіслала відео, що хоче зробити.

Також Politeka писала, що Гомес у психлікарні розповіла про стосунки з Дженніфер Еністон.