Американська співачка Селена Гомес після схуднення показала, як сильно змінилася її фігура
Селена Гомес є досить обговорюваною особистістю, а її фігура дуже часто стає предметом для бурхливих дискусій в мережі, адже дівчина не тільки була досить стрункою, але і не раз набирала зайву вагу. Навчившись худнути правильно і тримати себе у формі, Селена тільки підігріває зацікавленість до своєї персони.
Нещодавно схудла дівчина підкорила видом в трендовому купальнику. Загорілвя фігура не змогла залишити нікого байдужим. Селена не зізнається в тому, що проводила будь-які пластичні маніпуляції зі своїм обличчям, але багато хто не раз писали їй про це.
"Так вдячна, що отримала можливість відсвяткувати зусилля моїх друзів. Моя співпраця з lamariette Закінчилася сьогодні! Що мені подобається в цьому бренді, так це те, що він вшановує жінок, які беззастережно люблять своє тіло, і дарують собі радість, яку вони заслуговують» - пише Селена.
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Користувачі відразу відреагували:
"Неймовірна Малятко; маса🙂; штраф за порушення спокуси; боже, яка вона миленька красуня; Я не можу повірити, що це правда Селена; ви худнете частіше ніж я ходжу в зал; це приклад працьовитості; вона все така ж красуня; мені здається, це її кращий вигляд».
Нагадаємо, що Селена Гомес божеволіє: у зірки стався зрив, розкрита причина.
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