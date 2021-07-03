Американская певица Селена Гомес после похудения показала заметно похорошевшую фигуру
Селена Гомес является довольно обсуждаемой личностью, а ее фигура очень часто становится предметов для бурных дискуссий в сети, ведь девушка не только была довольно стройной, но и не раз набирала лишний вес. Научившись худеть правильно и держать себя в форме, Селена только подогревает любопытство к своей персоне.
Недавно похудевшая девушка покорила видом в трендовом купальнике. Загорелвя фигура не смогла оставить никого равнодушным. Селена не признается в том, что проводила какие-либо пластические манипуляции со своим лицом, но многие не раз писали ей об этом.
«Так благодарна, что получила возможность отпраздновать усилия моих друзей. Мое сотрудничество с lamariette закончилось сегодня! Что мне нравится в этом бренде, так это то, что он чествует женщин, которые безоговорочно любят свое тело, и дарят себе радость, которую они заслуживают» - пишет Селена.
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Пользователи сразу отреагировали:
«Невероятная малышка; масса🙂; штраф за нарушение соблазна; боже, какая она миленькая красавица; я не могу поверить, что это правда Селена; вы худеете чаще чем я хожу в зал; это пример трудолюбия; она все такая же красавица; мне кажется, это ее лучший вид».
Напомним, что Селена Гомес сходит с ума: у звезды случился срыв, раскрыта причина.
Как сообщала Politeka, друг Селены Гомес рассказал о ее нервном срыве: Прислала видео, что хочет сделать.
Также Politeka писала, что Гомес в психбольнице рассказала об отношениях с Дженнифер Энистон.