Українська співачка і модель Даша Астаф'єва виставили серію знімків з пікантної фотосесії

Як передає Politeka.net, чорно-білі кадри одна з найбажаніших жінок українського шоу-бізнесу виклала на своїй сторінці в Instagram.

Як відомо, майже всі фото у Даші завжди виходять не тільки спокусливими, але і вельми художніми, де немає ні краплі вульгарності. І цей раз не став винятком. На моделі зовсім не було одягу, а її тіло прикрашала шкіряна портупея з бісером, яка апетитно підкреслила ідеальні форми Астаф'євої.

35-річна знаменитість виглядала хвилююче, вона піднялася на гойдалки і не поспішаючи на них розгойдувалася.

Зірка порадувала натуральністю з ніжним нюдовим макіяжем на обличчі, а також продемонструвала тонку талію, пишний бюст і пружні сідниці. Волосся її були зібрані в чалму.

Природно, фоловери не змогли пройти повз такої розкутої краси. Вони засипали Дашу Астаф'єву купою компліментів.

"Богиня🔥 що там казать ... ❤️",

"Ну аж голова паморочиться...! Жінка мрії!",

"Ого, яка дама", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що Даша Астаф'єва без білизни показала всі свої краси перед камерою: неможливо встояти.

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