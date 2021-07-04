Українська співачка і модель Даша Астаф'єва виставили серію знімків з пікантної фотосесії
Як передає Politeka.net, чорно-білі кадри одна з найбажаніших жінок українського шоу-бізнесу виклала на своїй сторінці в Instagram.
Як відомо, майже всі фото у Даші завжди виходять не тільки спокусливими, але і вельми художніми, де немає ні краплі вульгарності. І цей раз не став винятком. На моделі зовсім не було одягу, а її тіло прикрашала шкіряна портупея з бісером, яка апетитно підкреслила ідеальні форми Астаф'євої.
35-річна знаменитість виглядала хвилююче, вона піднялася на гойдалки і не поспішаючи на них розгойдувалася.
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Зірка порадувала натуральністю з ніжним нюдовим макіяжем на обличчі, а також продемонструвала тонку талію, пишний бюст і пружні сідниці. Волосся її були зібрані в чалму.
Природно, фоловери не змогли пройти повз такої розкутої краси. Вони засипали Дашу Астаф'єву купою компліментів.
"Богиня🔥 що там казать ... ❤️",
"Ну аж голова паморочиться...! Жінка мрії!",
"Ого, яка дама", - пишуть в мережі.
Нагадаємо, що Даша Астаф'єва без білизни показала всі свої краси перед камерою: неможливо встояти.
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