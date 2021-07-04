Украинская певица и модель Даша Астафьева выставили серию снимков из пикантной фотосессии

Как передает Politeka.net, черно-белые кадры одна из самых желанных женщин украинского шоу-бизнеса выложила на своей странице в Инстаграм.

Как известно, почти все фото у Даши всегда получаются не только соблазнительными, но и весьма художественными, где нет ни капли вульгарности. И этот раз не стал исключением. На модели совершенно не было одежды, а ее тело украшала кожаная портупея с бисером, которая аппетитно подчеркнула идеальные формы Астафьевой.

35-летняя знаменитость выглядела волнующее, она взобралась на качели и не спеша на них раскачивалась.

Звезда порадала натуральностью с нежным нюдовым макияжем на лице, а также продемонстрировала тонкую талию, пышный бюст и упругие ягодицы. Волосы ее были собраны в чалму.

Естественно, фолловеры не смогли пройти мимо такой раскованной красоты. Они засыпали Дашу Астафьеву кучей комплиментов.

" Богиня🔥 что там казать…❤️",

"Ну аж голова кружится...! Женщина мечты!",

"Ого, какая дама", - пишут в сети.

Напомним, что Даша Астафьева без белья показала все свои красоты перед камерой: невозможно устоять.

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