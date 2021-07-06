Українським футболістам заборонили відвідувати Чемпіонат світу з пляжного футболу, який пройде в Росії
Спільне рішення прийняли в УАФ та Асоціації пляжного футболу, повідомляє Tribuna.
Відзначимо, що минулого тижня наша збірна посіла друге місце на європейському відборі до чемпіонату світу в Португалії і отримала право зіграти на ЧС, який буде проходити в Москві з 21 по 29 серпня.
У вирішальному матчі кваліфікації наші хлопці обіграли швейцарців з рахунком 6:5.
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Після проходу кваліфікації головний тренер збірної зазначив, що результатом задоволені всі, але їх метою є перемога у фінальній частині чемпіонату світу.
"Ми дуже задоволені тим, що вийшли у фінальну частину чемпіонату світу, адже зробити це далеко не просто. Всі 16 претендентів мріяли про це", - заявив Микола Костенко.
Нагадаємо, на чемпіонаті Європи з футболу підопічні вже Андрія Шевченка заробили 16 мільйонів євро.
До підсумкової суми виплат увійшли:
- участь у фінальній стадії Євро 2020 - 9,25 мільйона євро;
- перемога над Північною Македонією (2:1) - 1,5 мільйона євро;
- вихід в 1/8 фіналу турніру - 2 мільйони євро;
- вихід в 1/4 фіналу турніру - 3,25 мільйона євро.
До слова, тренер Швеції огризнувся на команду Шевченка, посипавши звинуваченнями.
Як повідомляла Politeka, футболісти збірної України не стримали емоцій після перемоги над шведами.
Також Politeka писала, що Яремчук і Степаненко влаштували шалені танці після перемоги над шведами.