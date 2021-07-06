Нічого собі

Українським футболістам заборонили відвідувати Чемпіонат світу з пляжного футболу, який пройде в Росії

Спільне рішення прийняли в УАФ та Асоціації пляжного футболу, повідомляє Tribuna.

Відзначимо, що минулого тижня наша збірна посіла друге місце на європейському відборі до чемпіонату світу в Португалії і отримала право зіграти на ЧС, який буде проходити в Москві з 21 по 29 серпня.

У вирішальному матчі кваліфікації наші хлопці обіграли швейцарців з рахунком 6:5.

Після проходу кваліфікації головний тренер збірної зазначив, що результатом задоволені всі, але їх метою є перемога у фінальній частині чемпіонату світу.

"Ми дуже задоволені тим, що вийшли у фінальну частину чемпіонату світу, адже зробити це далеко не просто. Всі 16 претендентів мріяли про це", - заявив Микола Костенко.

Нагадаємо, на чемпіонаті Європи з футболу підопічні вже Андрія Шевченка заробили 16 мільйонів євро.

До підсумкової суми виплат увійшли: участь у фінальній стадії Євро 2020 - 9,25 мільйона євро;

перемога над Північною Македонією (2:1) - 1,5 мільйона євро;

вихід в 1/8 фіналу турніру - 2 мільйони євро;

вихід в 1/4 фіналу турніру - 3,25 мільйона євро.

До слова, тренер Швеції огризнувся на команду Шевченка, посипавши звинуваченнями.

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