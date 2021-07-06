Украинским футболистам запретили посещать чемпионат мира по пляжному футболу, который пройдет в России
Совместное решения приняли в УАФ и Аcсоциации пляжного футбола, сообщает Tribuna.
Отметим, что прошлой неделе наша сборная заняла второе место на европейском отборе к чемпионату мира в Португалии и получила право сыграть на ЧМ, который будет проходить в Москве с 21 по 29 августа.
В решающем матче квалификации наши парни обыграли швейцарцев со счетом 6:5.
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После прохода квалификации главный тренер сборной отметил, что результатом довольны все, но их целью является победа в финальной части чемпионата мира.
"Мы очень довольны тем, что вышли в финальную часть чемпионата мира, ведь сделать это далеко не просто. Все 16 претендентов мечтали об этом", - заявил Николая Костенко.
Напомним, на чемпионате Европы по футболу подопечные уже Андрея Шевченко заработали 16 миллионов евро.
В итоговую сумму выплат вошли:
- участие в финальной стадии Евро 2020 - 9,25 миллиона евро;
- победа над Северной Македонией (2:1) - 1,5 миллиона евро;
- выход в 1/8 финала турнира - 2 миллиона евро;
- выход в 1/4 финала турнира - 3,25 миллиона евро.
К слову, тренер Швеции огрызнулся на команду Шевченко, посыпав обвинениями.
Как сообщала Politeka, футболисты сборной Украины не сдержали эмоций после победы над шведами.
Также Politeka писала, что Яремчук и Степаненко устроили безумные танцы после победы над шведами.