Украинским футболистам запретили посещать чемпионат мира по пляжному футболу, который пройдет в России

Совместное решения приняли в УАФ и Аcсоциации пляжного футбола, сообщает Tribuna.

Отметим, что прошлой неделе наша сборная заняла второе место на европейском отборе к чемпионату мира в Португалии и получила право сыграть на ЧМ, который будет проходить в Москве с 21 по 29 августа.

В решающем матче квалификации наши парни обыграли швейцарцев со счетом 6:5.

После прохода квалификации главный тренер сборной отметил, что результатом довольны все, но их целью является победа в финальной части чемпионата мира.

"Мы очень довольны тем, что вышли в финальную часть чемпионата мира, ведь сделать это далеко не просто. Все 16 претендентов мечтали об этом", - заявил Николая Костенко.

Напомним, на чемпионате Европы по футболу подопечные уже Андрея Шевченко заработали 16 миллионов евро.

В итоговую сумму выплат вошли: участие в финальной стадии Евро 2020 - 9,25 миллиона евро;

победа над Северной Македонией (2:1) - 1,5 миллиона евро;

выход в 1/8 финала турнира - 2 миллиона евро;

выход в 1/4 финала турнира - 3,25 миллиона евро.

К слову, тренер Швеции огрызнулся на команду Шевченко, посыпав обвинениями.

Как сообщала Politeka, футболисты сборной Украины не сдержали эмоций после победы над шведами.

Также Politeka писала, что Яремчук и Степаненко устроили безумные танцы после победы над шведами.