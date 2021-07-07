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Владислав Ващук висловився про відмову України відправляти футболістів до РФ

Перший віце-президент АПФУ нагадав, наші футболісти оформили путівку на Чемпіонат світу в Москві, але в асоціації заборонили збірній їхати в Росію.

Причиною такого рішення стало те, що "Росія не може забезпечити безпеку для наших футболістів на своїй території"

Таким чином, було прийнято рішення відмовитися від світового чемпіонату в Москві.

"Так, мені боляче і прикро за наших спортсменів. Мені дуже шкода, що так склалося", - поділився Ващук.

Також колишній футболіст підкреслив рішення приймалося згідно з рекомендаціями міністерств і відомств України.

Нагадаємо, наша збірна посіла друге місце на європейському відборі до чемпіонату світу в Португалії і отримала право зіграти на ЧС, який буде проходити в Москві з 21 по 29 серпня.

Крім України на турнір відібралися Іспанія, Португалія та Білорусь. Всього в Москві повинні були зіграти 16 команд.

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