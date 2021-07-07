Владислав Ващук высказался об отказе Украины отправлять футболистов в РФ
Первый вице-президент АПФУ напомнил, наши футболисты оформили путевку на чемпионат мира в Москве, но в ассоциации запретили сборной ехать в Россию.
Причиной такого решения стало то, что "Россия не может обеспечить безопасность для наших футболистов на своей территории"
Таким образом, было принято решение отказаться от мирового чемпионата в Москве.
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"Да, мне больно и обидно за наших спортсменов. Мне очень жаль, что так сложилось", - поделился Ващук.
Также бывший футболист подчеркнул решение принималось согласно рекомендациями министерств и ведомств Украины.
Напомним, наша сборная заняла второе место на европейском отборе к чемпионату мира в Португалии и получила право сыграть на ЧМ, который будет проходить в Москве с 21 по 29 августа.
Кроме Украины на турнир отобрались Испания, Португалия и Беларусь. Всего в Москве должны были сыграть 16 команд.
К слову, тренер Швеции огрызнулся на команду Шевченко, посыпав обвинениями.
Как сообщала Politeka, футболисты сборной Украины не сдержали эмоций после победы над шведами.
Также Politeka писала, что Яремчук и Степаненко устроили безумные танцы после победы над шведами.