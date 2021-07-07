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Владислав Ващук высказался об отказе Украины отправлять футболистов в РФ

Первый вице-президент АПФУ напомнил, наши футболисты оформили путевку на чемпионат мира в Москве, но в ассоциации запретили сборной ехать в Россию.

Причиной такого решения стало то, что "Россия не может обеспечить безопасность для наших футболистов на своей территории"

Таким образом, было принято решение отказаться от мирового чемпионата в Москве.

"Да, мне больно и обидно за наших спортсменов. Мне очень жаль, что так сложилось", - поделился Ващук.

Также бывший футболист подчеркнул решение принималось согласно рекомендациями министерств и ведомств Украины.

Напомним, наша сборная заняла второе место на европейском отборе к чемпионату мира в Португалии и получила право сыграть на ЧМ, который будет проходить в Москве с 21 по 29 августа.

Кроме Украины на турнир отобрались Испания, Португалия и Беларусь. Всего в Москве должны были сыграть 16 команд.

К слову, тренер Швеции огрызнулся на команду Шевченко, посыпав обвинениями.

Как сообщала Politeka, футболисты сборной Украины не сдержали эмоций после победы над шведами.

Также Politeka писала, что Яремчук и Степаненко устроили безумные танцы после победы над шведами.



