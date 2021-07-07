Стало відомо про смерть актора і режисера Роберта Дауні-старшого
Дружина актора Розмарі Роджерс повідомила про його смерть у власному будинку в Нью-Йорку. Вона розповіла, що Роберт помер уві сні.
Зазначимо, Роберт Дауні-старший страждав від хвороби Паркінсона останні п'ять років свого життя. Акторові було 85 років.
Режисер став відомим за картинами "Патні Своуп" (1969) і "Палац Грісера" (1972). Також Роберт Дауні-старший виконав ролі у фільмах "Ночі в стилі бугі" й "Магнолія".
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До слова, Роберт Дауні-старший був одружений тричі. З першою дружиною Елсі Дауні актор розлучився. У цьому шлюбі у нього народилися двоє дітей - актор Роберт Дауні-молодший і дочка — актриса і письменниця Еллісон Дауні.
Друга дружина Дауні-старшого померла, після чого актор одружився з письменницею Розмарі Роджерс.
Зазначимо, у 1970 році Роберт Дауні-старший зняв фільм "Загін", в якому вперше зіграв його син — Роберт. Після цієї картини режисерові не щастило і він почав приймати наркотики, саме через це Елсі Дауні пішла від Дауні-старшого з дітьми.
Справитися із залежністю акторові допомогла друга дружина, Лора Ернст.
У 1997 році Дауні-старший зняв фільм "Компанія Х'юго", який став успішним. Через деякий час друга дружина режисера померла, але в пам'ять про неї актор не повернувся до вживання наркотиків.
Примітно, що відносини з батьком у Роберта Дауні-молодшого були непростими. За спогадами сина, батькові було простіше висловити любов, коли вони разом вживали наркотики. Крім того, це Дауні-старший вперше дав Робу спробувати марихуану, коли той був дитиною, в чому пізніше каявся.
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