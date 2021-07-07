Стало известно о смерти актера и режиссера Роберта Дауни-старшего

Жена актера Розмари Роджерс сообщила о его смерти в собственном доме в Нью-Йорке. Супруга рассказала, что Роберт умер во сне.

Отметим, Роберт Дауни-старший страдал от болезни Паркинсона последние пять лет своей жизни. Актеру было 85 лет.

Режиссер стал известен по картинам "Патни Своуп" (1969) и "Дворец Грисера" (1972). Также Роберт Дауни-старший исполнил роли в фильмах "Ночи в стиле буги" и "Магнолия".

К слову, Роберт Дауни-старший был женат трижды. С первой женой Элси Дауни актер развелся. В этом браке у него родились двое детей - актер Роберт Дауни-младший и дочь — актриса и писательница Эллисон Дауни.

Вторая жена Дауни-старшего умерла, после чего актер женился на писательнице Розмари Роджерс.

Отметим, в 1970 году Роберт Дауни-старший снял фильм «Загон», в котором впервые сыграл его сын — Роберт. После этой картины режиссеру не везло и он начал принимать наркотики, именно из-за этого Элси Дауни ушла от Дауни-старшего с детьми.

Справиться с зависимостью актеру помогла вторая супруга, Лора Эрнст.

В 1997 году Дауни-старший снял фильм "Компания Хьюго", который стал успешным. Спустя некоторое время вторая супруга режиссера умерла, но в память о ней актер не вернулся к употреблению наркотиков.

Примечательно, что отношения с отцом у Роберта Дауни-младшего были непростыми. По воспоминаниям сына, отцу было проще выразить любовь, когда они вместе употребляли наркотики. Кроме того, это Дауни-старший впервые дал Робу попробовать марихуану, когда тот был ребенком, в чем позже раскаивался.

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