Реванш Ломаченка-Лопес може відбутися найближчим часом
Але ще місяць тому друг сім'ї американців Микола Ковальчук говорив, що українець нібито "все довів", передає "XSPORT.ua".
«Нуль інтересу на сьогоднішній день. По-перше, в його дивізіоні є багато хлопців: Девіс, Хейні, Гарсія, – які принесуть йому великі гонорари. І це будуть нові поєдинки, це буде щось нове. З Василем Ломаченком він вже все довів", - говорив Ковальчук.
Мабуть, поєдинок українця з Накатані вплинув на рішення американця провести бій-реванш.
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Нагадаємо, в ніч з 26 на 27 червня Василь Ломаченко провів бій проти Масайоші Накатані
У підсумку, Василь Ломаченко повернувся на ринг після 8-місячної перерви, перемігши японського боксера Масайоші Накатані. Бій закінчився в дев'ятому раунді впевненою перемогою Ломаченка.
Кадрами своєї перемоги український боксер поділився на особистій сторінці в Instagram.
Також нещодавно Ломаченко розповів, чи буде реванш з Лопесом.
"Останні новини були такі, що Егіс Клімас розмовляв на камеру з Лопесом-старшим, там стояв Боб Арум. Вони потиснули руки і начебто домовилися про те, що буде реванш. Зараз Лопесам треба провести поєдинок з Камбососом, а після цього, в грудні – реванш. Швидше за все, в Madison Square Garden», - сказав Ломаченко.
Раніше ми писали про гучній поразці Ломаченка в бою з Лопесом, Лебедєв назвав вирішальну причину.
Як повідомляла Politeka, Василь Ломаченко, який не раз стикався з критикою і зловтіхою людей, заявив, що його мотивує.
Також Politeka писала, що Теофімо Лопес в черговий раз невтішно висловився про українського боксера Василя Ломаченка.