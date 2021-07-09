Реванш Ломаченка-Лопес може відбутися найближчим часом

Але ще місяць тому друг сім'ї американців Микола Ковальчук говорив, що українець нібито "все довів", передає "XSPORT.ua".

«Нуль інтересу на сьогоднішній день. По-перше, в його дивізіоні є багато хлопців: Девіс, Хейні, Гарсія, – які принесуть йому великі гонорари. І це будуть нові поєдинки, це буде щось нове. З Василем Ломаченком він вже все довів", - говорив Ковальчук.

Мабуть, поєдинок українця з Накатані вплинув на рішення американця провести бій-реванш.

Нагадаємо, в ніч з 26 на 27 червня Василь Ломаченко провів бій проти Масайоші Накатані

У підсумку, Василь Ломаченко повернувся на ринг після 8-місячної перерви, перемігши японського боксера Масайоші Накатані. Бій закінчився в дев'ятому раунді впевненою перемогою Ломаченка.

Кадрами своєї перемоги український боксер поділився на особистій сторінці в Instagram.

Також нещодавно Ломаченко розповів, чи буде реванш з Лопесом.

"Останні новини були такі, що Егіс Клімас розмовляв на камеру з Лопесом-старшим, там стояв Боб Арум. Вони потиснули руки і начебто домовилися про те, що буде реванш. Зараз Лопесам треба провести поєдинок з Камбососом, а після цього, в грудні – реванш. Швидше за все, в Madison Square Garden», - сказав Ломаченко.

Раніше ми писали про гучній поразці Ломаченка в бою з Лопесом, Лебедєв назвав вирішальну причину.

Як повідомляла Politeka, Василь Ломаченко, який не раз стикався з критикою і зловтіхою людей, заявив, що його мотивує.

Також Politeka писала, що Теофімо Лопес в черговий раз невтішно висловився про українського боксера Василя Ломаченка.